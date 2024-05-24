Літак Віктора Януковича приземлився в аеропорту Гомеля в білорусі 24 травня, що збіглося з офіційним візитом володимира путіна.

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" з посиланням на власні джерела, о 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Dassault Falcon 900C – бортовий номер RA-09617. За даними спостерігачів, цей борт належить Януковичу.

Востаннє Янукович був у білорусі в березні 2022 року. Зараз в РБ знаходиться і путін.

Як відомо, очільник росії володимир путін 23 травня здійснив візит до білорусі на запрошення самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що путін хоче залучити білорусь до ядерних навчань росії.