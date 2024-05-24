путін хоче залучити білорусь до ядерних навчань росії [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін заявив, що планує обговорити з олександром лукашенком у Мінську питання безпеки та другу фазу ядерних навчань росії за участю білоруських військових.
Про це повідомляє ТАСС.
путін зазначив, що перед вильотом до Мінська обговорив з урядом рф усі напрямки співпраці з білоруссю.
Ядерні навчання рф
21 травня російська федерація розпочала перший етап навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. Військові використовуватимуть комплекси "Іскандер" та ракети "Кинжал".
путін наказав Міноборони рф провести ці навчання у відповідь на заяви Заходу про готовність ввести війська в Україну.
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