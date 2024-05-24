Середня місячна температура в червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, в гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму.

Такий прогноз дав Укргідрометцентр на своєму сайті.

За прогнозом синоптиків, Місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в червні середня місячна температура повітря становить 17-22 градусів, в гірських районах 11-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 1-9 градусів тепла, у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3-3,4 градусів морозу, на високогір′ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 32-38,5 градусів, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39-39,8 градусів, в гірських районах 25-33 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм (на високогір′ї до 184 мм), в Криму місцями 28-37 мм.