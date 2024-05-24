Українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області. ЗСУ завдають вогневого ураження ворожим силам.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко під час брифінгу.

Він зазначив, що на Харківському напрямку тривають бойові дії з 10 травня, коли противник почав наступальну операцію. За словами представника Генерального штабу, окупанти хочуть створити так звану "буферну зону".

Сили оборони України зупинили противника на Харківському напрямку. ЗСУ планують наступальні дії.

На сьогодні обстановка там стабільна та контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються та проводяться Силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення.

Раніше ми писали про те, що росія втратила у війні проти України майже пів мільйона солдатів.