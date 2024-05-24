У НБУ зробили важливе уточнення щодо лімітів для переказу за картками [ Редагувати ]
Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону.
Як повідомив Пишний, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток.
"За результатами аналізу, ті обмеження, які НБУ вбачає за доцільне обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, це не торкнеться 98% українців. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо - обмежити загальну суму до 100 тисяч на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців", - сказав він.
За його словами у разі потреби цей ліміт можна збільшити.
"Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти", - пояснив голова НБУ.
Пишний також розповів, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а "все що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає".
Крім того, жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі.
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