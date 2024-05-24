Кабінет міністрів України видалив канабіс зі списку важких наркотиків. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, на виконання вимог ЗУ N 3528-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)".

Виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

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Їх включено до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Ці зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 оку.

З 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка.

Нагадаємо, з 1 квітня у Німеччині легалізували вживання канабісу.