Уряд видалив канабіс зі списку важких наркотиків [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України видалив канабіс зі списку важких наркотиків. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, на виконання вимог ЗУ N 3528-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)".
Виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Їх включено до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.
Ці зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 оку.
З 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка.
Нагадаємо, з 1 квітня у Німеччині легалізували вживання канабісу.
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