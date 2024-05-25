Кулеба відреагував на провокації росії щодо країн НАТО і дав пораду [ Редагувати ]
Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО це частина гібридної тактики росії щодо залякування. У відповідь НАТО слід вживати рішучих заходів.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X.
"Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики залякування. Україна вже неодноразово стикалася з такими діями Росії. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм - це єдність, сила і непохитна взаємна підтримка", - наголосив міністр у своєму дописі в соцмережі X.
За його словами, Україна повністю солідарна з Естонією, Фінляндією та Литвою, зберігає пильність та готова надати будь-яку необхідну допомогу у протидії російським гібридним загрозам.
"Ми також закликаємо НАТО до рішучих дій на захист Естонії, Фінляндії і Литви. Коли ми всі будемо сильними і єдиними, ніхто не зможе нас залякати", - резюмував Кулеба.
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