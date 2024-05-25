Росіяни повторно обстріляли Харків: удар по Центральному парку [ Редагувати ]
Центральний парк
Російські окупанти знову обстріляли Харків. Цього разу удар прийшовся по Центральному парку.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - заявив Терехов.
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