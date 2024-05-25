Кількість людей, яка перебувала у торговому центрі "Епіцентр" у Харкові на момент обстрілу Росією, будуть визначати за допомогою записів з відеокамер.

Про це розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За його словами, в торговий центр, який знаходиться на Салтівці, було влучання УМПБ Д-30. В результаті цього та загорілись лакофарбові вироби, деревина, обшивка та інші товари. Виник сильний їдкий дим, який окутав весь ТЦ.

Ймовірніше за все, кількість травмованих та загиблих буде збільшуватися. Тому всі відповідні служби готуються до серйозних наслідків.

Як пояснив Чубенко, наразі прокурори вилучили сервери з відеокамер ТЦ. Це необхідно для того, щоб з'ясувати, скільки людей було всередині.

"Зараз вже близько 10 заяв від родичів людей, які були всередині. Вони зараз вважають зниклими безвісти. Важливо, що ці сервери з відеокамер допоможуть підрахувати, скільки людей було всередині, бо через сильну пожежу тіла можуть бути сильно понівечені або від них взагалі нічого не залишиться. Наявність відео буде підтвердженням, що людина була там", - сказав Чубенко.