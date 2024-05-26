В Харкові продовжує зростати кількість жертв після удару по "Епіцентру" [ Редагувати ]
Обстріл Харкова
Кількість жертв в Харкові після обстрілу "Епіцентра" в суботу, 25 травня, знову зросла.
Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.
"Кількість загиблих внаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові зросла до 13", - йдеться у повідомленні.
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