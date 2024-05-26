Євлаш розповів про особливості нічної атаки рф [ Редагувати ]
Російські війська, що влаштували масштабний обстріл по Україні в ніч проти 26 травня, діяли за класичною схемою.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
За його словами, класично ворог вже цілив по критичній, енергетичній інфраструктурі, військових об’єктах.
"Власне, комбіновані атаки відбуваються за класичною схемою – вони спочатку запускають "шахеди", пізніше застосовують більш серйозну зброю – відбулися пуски з території Саратовської області їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555. Потім паралельно вдарили "Кинджалами" з території Тамбовської області", - сказав він.
При цьому, як зазначив Євлаш, аеробалістичні ракети "Кинджал", які єдині не були збиті ППО, є складними в збитті і "лише один комплекс (Patriot, - ред) може протистояти їм".
Крім того, за даними речника, останнім часом для таких масованих ударів РФ доводиться накопичувати ракети.
"Останнім часом вони застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоб бити по прифронтових територіях. Ми бачили вчорашній жахливий удар по одному із торговельних центрів на Харківщині, внаслідок чого загинули мирні цивільні люди", - нагадав він.
по темі
Українські військові відбили загрозу прориву рф на Харківському напрямку 26 травня. Окупанти намагалися прорватися на ділянці Стрелеча - Глибоке
На Харківському напрямку українські військові відбили загрозу прориву окупантів. Загалом на фронті з початку доби відбулося 35 бойових зіткнень
Україна сьогодні, 23 травня, відзначає День Героїв. Всі, хто дає відсіч російській агресії проти України, заслуговують найбільшої пошани
Втрати росії у війні в Україні за добу 22 травня склали 1330 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 27 бойові броньовані машини (ББМ) і 40 артилерійських систем
На російському Надволжі розгорнуто масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів