Російські війська, що влаштували масштабний обстріл по Україні в ніч проти 26 травня, діяли за класичною схемою.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, класично ворог вже цілив по критичній, енергетичній інфраструктурі, військових об’єктах.

"Власне, комбіновані атаки відбуваються за класичною схемою – вони спочатку запускають "шахеди", пізніше застосовують більш серйозну зброю – відбулися пуски з території Саратовської області їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555. Потім паралельно вдарили "Кинджалами" з території Тамбовської області", - сказав він.

При цьому, як зазначив Євлаш, аеробалістичні ракети "Кинджал", які єдині не були збиті ППО, є складними в збитті і "лише один комплекс (Patriot, - ред) може протистояти їм".

Крім того, за даними речника, останнім часом для таких масованих ударів РФ доводиться накопичувати ракети.

"Останнім часом вони застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоб бити по прифронтових територіях. Ми бачили вчорашній жахливий удар по одному із торговельних центрів на Харківщині, внаслідок чого загинули мирні цивільні люди", - нагадав він.