Атака на Вінниччину: як ліквідовують наслідки у Жмеринці [ Редагувати ]
Наслідки російської атаки усувають і на Вінниччині. Цієї ночі через падіння уламків "Шахеда" було пошкоджено житлові будинки у Жмеринці. Без потерпілих. Троє людей зазнали легких травм. Подробиці в нашому сюжеті.
Біля будинку - десятки переляканих містян. Дехто з осколковими пораненнями, дехто - у шоковому стані. З потерпілими спілкуються психологи ДСНС.
Ірина, жителька Жмеринки:
Ми проснулися від того, що страшний гул. Ми зрозуміла, що це від того, що летить "Шахед", і ми все, що встигли - встали з ліжка, накинули халат, далі спалах, страшний вибух, настільки була вибухова сильна хвиля, що тяжко було навіть вдихнути… Полетіло все, вибило. Вікна, все повибивало.
Серйозних уражень ні в кого немає. Трьом мешканцям лікарі надали допомогу на місці. Катерину зачепило уламками скла.
Катерина, жителька Жмеринки:
Чоловік витащив. Бо розбила голову. Зачепило осколками голову. Розсікло лоба. Чоловік за руку витащив, болі не відчувала. Просто паніка була…
Літніх людей зі зруйнованих осель виносили рятувальники.
Софія, жителька Жмеринки:
Зрив і все. Більше я нічого не пам'ятаю. Тільки пам'ятаю, що прийшли до мене дівчата і рятувальники…
Галина Миронюк, соціальна працівниця:
Я бабушку саме привела в туалет, посипалися вікна, все повилітало в хаті. Що було б - то якраз би то все на нас. Як раз коло балкона ліжка. То її ліжко було б все в склі… Спасло, що вона була в туалеті.
Унаслідок падіння уламків ворожого дрона, пошкоджені три чотириповерхівки, 7 приватних будинків, а також кілька легкових авто.
Інна Цимбал, начальник Жмеринської РВА:
Наразі вимкнено від газопостачання 2000 абонентів. Але за інформацією відповідної служби - до кінця дня будуть підключена велика кількість. І лише по цьому будинку є питання. Спрацювали всі служби. Дуже оперативно. Проведено й оперативний штаб…
Рятувальники демонтували аварійні конструкції, які становили небезпеку для перехожих. А місцеві комісії вже почали фіксувати наслідки пошкоджень та рахувати збитки. За фактом порушень законів і звичаїв війни правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
по темі
Не полишає спроб ворог прорватися і до Часового Яру та просунутися в бік Курахового. Більше про пекельні будні війни на українському Сході насамперед в нашому огляді.
Допомагають у цьому надійні та маневрені бронемашини. Більше про роботу відважних мехводіїв - далі.
Російська нафтопереробна галузь зазнає втрат. Чи означає це, що нині росіянам вдалося відновити зруйновані потужності? Та все-таки якої шкоди українські атаки завдали економіці окупантів?
У російському Бєлгороді обвалився один з під'їздів багатоповерхівки. Натепер відомо, що є загиблі, втім, їхня кількість невідома. Також повідомляють про близько два десятки поранених. Що насправді стало причиною обвалу - Владислав Політ розкаже.
Важкі бої точаться по всій лінії фронту. росіяни, зокрема, тиснуть на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. Про ситуацію докладніше - далі у дайджесті.