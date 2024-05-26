Наслідки російської атаки усувають і на Вінниччині. Цієї ночі через падіння уламків "Шахеда" було пошкоджено житлові будинки у Жмеринці. Без потерпілих. Троє людей зазнали легких травм. Подробиці в нашому сюжеті.

Біля будинку - десятки переляканих містян. Дехто з осколковими пораненнями, дехто - у шоковому стані. З потерпілими спілкуються психологи ДСНС.

Ірина, жителька Жмеринки:

Ми проснулися від того, що страшний гул. Ми зрозуміла, що це від того, що летить "Шахед", і ми все, що встигли - встали з ліжка, накинули халат, далі спалах, страшний вибух, настільки була вибухова сильна хвиля, що тяжко було навіть вдихнути… Полетіло все, вибило. Вікна, все повибивало.

Серйозних уражень ні в кого немає. Трьом мешканцям лікарі надали допомогу на місці. Катерину зачепило уламками скла.

Катерина, жителька Жмеринки:

Чоловік витащив. Бо розбила голову. Зачепило осколками голову. Розсікло лоба. Чоловік за руку витащив, болі не відчувала. Просто паніка була…

Літніх людей зі зруйнованих осель виносили рятувальники.

Софія, жителька Жмеринки:

Зрив і все. Більше я нічого не пам'ятаю. Тільки пам'ятаю, що прийшли до мене дівчата і рятувальники…

Галина Миронюк, соціальна працівниця:

Я бабушку саме привела в туалет, посипалися вікна, все повилітало в хаті. Що було б - то якраз би то все на нас. Як раз коло балкона ліжка. То її ліжко було б все в склі… Спасло, що вона була в туалеті.

Унаслідок падіння уламків ворожого дрона, пошкоджені три чотириповерхівки, 7 приватних будинків, а також кілька легкових авто.

Інна Цимбал, начальник Жмеринської РВА:

Наразі вимкнено від газопостачання 2000 абонентів. Але за інформацією відповідної служби - до кінця дня будуть підключена велика кількість. І лише по цьому будинку є питання. Спрацювали всі служби. Дуже оперативно. Проведено й оперативний штаб…

Рятувальники демонтували аварійні конструкції, які становили небезпеку для перехожих. А місцеві комісії вже почали фіксувати наслідки пошкоджень та рахувати збитки. За фактом порушень законів і звичаїв війни правоохоронці розпочали кримінальне провадження.