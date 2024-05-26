ЗСУ продовжують опановувати західну техніку на фронті [ Редагувати ]
Сили оборони продовжують опановувати західну техніку. І бойову, і допоміжну. Так, наприклад, танкові підрозділи отримують німецькі броньовані ремонтно-евакуаційні "Бергепанцери". Створені на базі танку "Леопард-1", вони витягують з передової підбиту техніку. Прямо з поля бою. Наші кореспонденти бачили, як українські спеціалісти опановують ці західні машини.
Це БРЕМ "Бергепанцер". Тобто швидка медична допомога для танків, на базі німецького "Леопарду". Може витягувати підбиту техніку просто з поля бою. А далі - на ремонт. Наприклад, потужний багатотонний кран. Ним цілком реально замінити танковий двигун. Також "Бергепанцер" здатний виконувати різноманітні інженерні завдання.
Позивний "Броня", військовослужбовець ЗСУ:
Це бойова евакуаційна машина. Вона обладнана ковшем, і може сама себе заглибити та замаскувати, є у нього кран, який може другим технікам допомогу надавати. Він на базі "Леопарда" зроблений, і в бойових ситуаціях може проводити евакуацію техніки. І він ще додатковою бронею оснащений.
Це машина двадцять другої бригади. Нещодавно надійшла, екіпаж тільки освоює це диво західної техніки. Первинні уміння та навички, щоби керувати БРЕМом, бійці привезли з вишколу в Німеччині.
Позивний "Продюсер", військовослужбовець ЗСУ:
Німці нам багато чого розповіли, багато чого навчили… Дуже грамотно я можу сказати… Якось так. Жили, навчалися.
А вже тепер здобувають реальний польовий досвід. Тож прошу порівняти із радянськими аналогами машин.
Віталій, військовослужбовець ЗСУ:
Она легка в вождении. Мощная и легка в вождении. Там рычаги, а тут штурвал. Коробка - автомат. Так же само как жигули и иномарка.
А ось сам механік-водій за позивним "Продюсер" має досвід керування ще радянським Т-72. Боєць впевнений: у кожної системи є свої плюси та мінуси.
Позивний "Продюсер", військовослужбовець ЗСУ:
Наприклад, 72 мені краще подобається - там лівий та правий ричаг. Мені якось зручніше. А тут штурвал. І там є 3 положення, один кут нахилу, другий та третій - і вона повертає. І коробка автомат. А на 72 коробка - напівавтомат. В плані слухняності, мені здається 72 навіть трохи краще. Тому що я можу повернути на декілька сантиметрів. А "Леопард" він трошки швидший.
У чому "Бергепанцер" точно переважає радянську техніку - так, це за потужністю, функціональністю та різноманітним додатковим обладнанням.
Позивний "Броня", військовослужбовець ЗСУ:
Є тут і нічного бачення. Ось це камера. І ззаді така ж сама камера… У нього взагалі три камери. Дві для керування, а одна, щоб міг причепитися для буксування, для зчеплення.
Крім того, сам екіпаж тренований на те, щоби дублювати функції один одного.Тобто страхувати, а в разі чого - мінятися місцями та обов'язками.
Віталій, військовослужбовець ЗСУ:
То что он механик умеет - то и я умею. Так само и командир - может сесть за мое место… Мы может на командирское и не сядем, но заместь механика управлять всей этой всей ерундовиной мы можем. Тем более эта машина в управлении легче, чем 64 и Т-72.
Такої техніки у Сил оборони більшає. І "найпросунутіших" модифікацій. Наприклад, машини Бундесверу, на яких екіпаж навчався їздити - старіші та з меншим устаткуванням.
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