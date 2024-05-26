"#РазомДіємо Фест" відбувся у Києві. Це форум, на якому представили громадські проєкти, підтримувані Європейським Союзом. Про що саме йдеться - розкаже Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Як Євросоюз підтримує українське суспільство? На цих локаціях представлені проєкти, які допомагають українцям у різних сферах життя.

Відновлення, відбудова, створення нових робочих місць. А ще психологічна допомога та підтримка здоров'я військовиків... Це далеко не повний список проєктів, які втілюють в Україні за підтримки ЄС. Усього в країні працює близько 200 000 організацій. Їх кількість стрімко зросла після повномасштабного вторгнення рф. Приміром, ось на цьому стенді представлена організація "Об'єднання матерів і дружин захисників України". У програмі задіяно понад 3 000 учасниць з усієї України.

Світлана Пулим, керівниця підрозділу ВГО "Об'єднання матерів і дружин захисників України" в Хмельницькій області:

Наша громадська організація надає для дружин і родин захисників України юридичні, психологічні, гуманітарні послуги й допомогу.

І така допомога, особливо психологічна, надзвичайно важлива - коли втрачаєш близьку людину, - каже Оксана Грама, дружина загиблого військовослужбовця ЗСУ. Її чоловік Олег - був командиром бойової групи спецпідрозділу "Омега". Боронив Україну з 2014. А з першого дня великої війни захищав Чорнобиль, звільняв Ірпінь. Загинув торік під Бахмутом.

Оксана Грама, дружина полеглого військовослужбовця ЗСУ:

Він був патріот своєї країни, він загинув як патріот і захисник, він знав, що віддасть життя - це буде не дарма, що його донька буде жити у вільній країні під українським прапором.

Захід відвідала Посол ЄС в Україні - Катаріна Матернова. Високопосадовиця запевнила у подальшій підтримці Європейським Союзом.

Катаріна Матернова, Посол Європейського Союзу в Україні:

Ми хочемо показати роботу Європейського Союзу, яку він надає громадянському суспільству України. Після повномасштабного вторгнення наша підтримка стала безпрецедентною. Ми надаємо гранти понад 8000 тисячам організацій в Україні. Ми запевняємо, що й надалі будемо підтримувати Україну у її боротьбі за свободу і незалежність.

Головне питання форуму - початок перемовин про вступ України до ЄС. Уже найближчими днями українська делегація збирається на Міжурядову конференцію: Україна-ЄС у Брюсселі. Там Київ оголосить свою переговорну позицію.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Конференція має відбутися за будь-яких умов, ми маємо регулярні переговори з усіма державами членами ЄС, президентка Європейської комісії підтвердила, що Єврокомісія буде наполягати на цьому рішенні. Ми перебуваємо в процесі, на відміну від процесу пов'язаного з НАТО, коли приймається рішення й одразу відбувається членство - процес приєднання до ЄС, в першу чергу, до спільного ринку - він достатньо тривалий.

Наприкінці заходу гості символічно доповнили керамічне панно "Україна та Євросоюз разом". На експозиції зображені всі держави-члени ЄС. Зображення дивом уціліло від ракетного удару росіян по Київській академії декоративно-прикладного мистецтва Михайла Бойчука.

Панно передадуть в Брюссель. Там його змонтують на одному з фасадів адмінбудівлі. І це вкотре має нагадати світу: Україна - невід'ємна частина Євроспільноти.