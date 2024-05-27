Понад 1000 росіян, ППО та танки: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу з 25 на 26 травня, становили 1150 окупантів. Всього, з початку повномасштабного вторгнення, було ліквідовано 502340 росіянина.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:
особового складу - 502340 (+1150) осіб;
танків - 7671 (+9) одиниць;
бойових броньованих машин - 14818 (+15) од;
артилерійських систем - 12981 (+28) одиниць;
РСЗВ - 1084 (+1) одиниця;
засоби ППО - 815 (+1) одиниця;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10467 (+42);
крилаті ракети - 2221 (+12);
автомобільної техніки та автоцистерн - 17694 (+55) одиниць;
спеціальна техніка - 2118 (+7).
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