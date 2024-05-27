26-річний український футболіст Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Іспанії. Це звання він здобув після завершення останнього туру, в якому зіграли всі його конкуренти.

Про це повідомляє Суспільне.

Довбик, проводячи свій перший сезон в іспанській Ла Лізі у складі "Жирони", забив 24 голи за сезон і випередив свого головного конкурента, норвежця Александера Серлота з "Вільярреала", лише на один забитий м'яч. Третє місце в рейтингу розділили двоє гравців, які забили по 19 голів.

Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") – 24 голи

Александр Серлот ("Вільярреал") – 23 голи

Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") – по 19 голів

Довбик здобув звання найкращого бомбардира сезону завдяки хет-трику в останньому турі, коли він забив три голи та обійшов Серлота, який у попередньому турі відзначився чотирма голами. У останньому турі норвежець отримав травму і завершив гру без забитих м'ячів.