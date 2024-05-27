Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії [ Редагувати ]
26-річний український футболіст Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Іспанії. Це звання він здобув після завершення останнього туру, в якому зіграли всі його конкуренти.
Про це повідомляє Суспільне.
Довбик, проводячи свій перший сезон в іспанській Ла Лізі у складі "Жирони", забив 24 голи за сезон і випередив свого головного конкурента, норвежця Александера Серлота з "Вільярреала", лише на один забитий м'яч. Третє місце в рейтингу розділили двоє гравців, які забили по 19 голів.
Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):
- Артем Довбик ("Жирона") – 24 голи
- Александр Серлот ("Вільярреал") – 23 голи
- Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") – по 19 голів
Довбик здобув звання найкращого бомбардира сезону завдяки хет-трику в останньому турі, коли він забив три голи та обійшов Серлота, який у попередньому турі відзначився чотирма голами. У останньому турі норвежець отримав травму і завершив гру без забитих м'ячів.
по темі
Керівництво англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" вирішило звільнити Еріка тен Хага з посади головного тренера після закінчення сезону
Китайська Suning Holding Group Co. втратила контроль над міланським футбольним клубом "Інтер". Він перейшов до американського інвестиційного фонду Oaktree Capital Management
"Ліверпуль" оголосив про призначення Арне Слота головним тренером
У Закарпатській області 7 травня на вокзалі працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста Миколу Сираша з ФК "Хуст", який грає у Першій лізі
Участь взяли майже вісімдесят захисників, які відновлюються після поранень. Це і ветерани, і чинні військові з шести регіонів країни. Змагались вони у чотирьох адаптивних видах спорту.