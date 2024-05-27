З Князєва зняли електронний браслет: що відомо [ Редагувати ]
З екс-глави Верховного суду Всеволода Князєва зняли електронний браслет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
27 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв електронний браслет з Князєва, але продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на нього.
За інформацією РБК-Україна, причиною для зняття браслета стали проблеми зі здоров'ям.
Справа Князєва
15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. На той момент він був головою Верховного суду.
Наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове звільнення з посади. Його також позбавили посади голови суду. Раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-глава Верховного суду Князєв міг незаконно заробляти великі суми.
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