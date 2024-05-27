В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Це зробив міжнародний мобільний оператор Vodafone.

Про це повідомив віце-прем'єр міністра цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі інноваційний центр "Промприлад" в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві та офіс Nokia в Гельсінкі провели відеодзвінок за допомогою 5G, перевіривши якість звʼязку.

"Все працює", - написав Михайло Федоров.

Зазначимо, що 5G зараз працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Про пілотний запуск 5G в Україні у 2024 році Михайло Федоров розповідав у вересні 2023 року. Технологія 5G має багато переваг, надаючи нові можливості як для цивільного, так і для військового використання.

Обсяг передачі інформації через 5G дозволяє у режимі реального часу керувати транспортом, детально досліджувати погодні умови та координувати тисячі транспортних засобів. Це лише частина його можливого застосування.

Водночас таке розширення функціоналу інтернету збільшує залежність різних галузей економіки від його неперервної роботи, особливо підприємств критичної інфраструктури.

Нагадаємо, українським військовим довелося відмовитися від використання деяких видів американської високотехнологічної зброї, оскільки показники їхньої ефективності різко впали через дії російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).