У білорусі почалися навчання Повітряних сил та ППО спільно з рф [ Редагувати ]
У понеділок, 17 травня, у білорусі почалися спільні з росією навчання Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони білорусі.
Як повідомляється, під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.
Основні зусилля під час навчань будуть спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.
До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних сил білорусі, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації Військово-космічних сил росії.
Як зазначається, навчання триватимуть до 31 травня.
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