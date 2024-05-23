Китай почав військові навчання навколо Тайваню [ Редагувати ]
Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання навколо Тайваню у четвер, 23 травня.
Як заявили у Китаї, військові дії за участі армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню розпочались о 7:45 (за місцевим часом). Вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.
"Це також суворе покарання за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та суворе застереження від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил", - заявили представники Китаю.
Варто зауважити, що Китай оголосив про військові навчання через три дні після того, як Лай Чін Те вступив на посаду нового президента Тайваню.
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