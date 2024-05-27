Польща запроваджує обмеження на пересування російських дипломатів територією країни. Про це оголосив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє Onet.

Таке рішення він пояснив тим, що росія бере участь у "гібридній війні" проти Євросоюзу та Польщі.

Російські дипломати зможуть пересуватися лише в межах Мазовецького воєводства, а співробітники російських консульських установ - лише регіонами, до яких вони прив'язані. Обмеження не стосуватимуться посла росії в Польщі Сергія Андрєєва.

Глава польського МЗС висловив сподівання, що інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Польщі.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 21 травня повідомив, що в країні заарештовано дев'ять осіб за звинуваченням у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб. Йдеться про найманців, частина з яких "люди з кримінального світу". Серед заарештованих є громадяни України, Білорусі та Польщі.

Як приклад Туск навів спробу підпалити завод з виробництва фарб у Вроцлаві. Він назвав "безперечним", що підпал замовили російські спецслужби.

У листопаді 2023 року Financial Times писала, що країни ЄС обговорюють пропозицію Чехії запровадити обмеження на пересування російських дипломатів Євросоюзом.

На думку влади Чехії, російські дипломати мають отримувати візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересуватися лише територією країни перебування, а не всією шенгенською зоною.

Нагадаємо, на початку травня Чехія офіційно відкликала свого посла у росії.