На Буковині вже активно запасаються дровами [ Редагувати ]
Українці починають готуватися до опалювального сезону. І мова не про закупівлю павербанків чи генераторів. На Буковині вже активно запасаються дровами. Місцеві жителі кажуть: так і більш економно, і ефективніше. Ажіотажу поки що немає.
Отже, скільки коштує куб дров? І яка порода найбільш енергоефективна? Ольга Лучек розповість.
На обійсті пана Івана ще лежать залишки дров з минулої зими. Проте чоловік уже зробив нові запаси. 10 кубометрів свіжоспиляних колод, каже господар, придбав зараз, аби дерево встигло висохти.
Іван, житель Чернівецької області:
То ще треба попиляти й поколоти. Ще це треба, нема організації такої, ніхто не робить.
Вже більше місяця інтенсивно рубають і пиляють у цьому буковинському лісі. До зими ще пів року, а на галявині красуються свіжоспиляні дуби, граби й клени. До вирубки працівники лісгоспу підходять з особливою відповідальністю.
Ілля Понич, лісоруб:
Спершу оцінюємо дерево на наявність сухостійних, завислих краків, гнилі, потім обираємо напрямок валки, робимо підготовчі роботи, прибираємо хворост, миз, все, що мені заважає у радіусі 1 метр коло пенька і 4 метри вихідна доріжка, під 45 градусів від нахилу падіння дерева, запилюємо лапи, щоб не було сколу, роблю підруб на одну третю, і далі роблю спил основний.
Найбільшим попитом у населення користуються саме тверді породи дерев. Бо мають хорошу тепловіддачу.
Микола Дмитрюк, лісничий Вашківецького лісництва філії «Берегометське лісомисливське господарство:
Якщо зараз взяти минулий місяць, вже більше 600 кубометрів деревини ми реалізували. Собівартість дров - 1056 гривень, це є твердолистяна порода, майже 900 гривень - м'яколистяна хвойна порода.
Лісівники радять заготовляти дрова завчасно. Щоб не лише бути взимку з теплом під час можливих блекаутів, а й зекономити.
Олександр Рибак, головний лісничий філії "Берегометське лісомисливське господарство":
Дрова найліпше заготовляти на зиму зараз у весняно-літній період, тому що за період літа й осені вони висихають, вони більше дають жару зимою, ніж сирі дрова, які заготовляєш в осінньо-зимній період.
Яким буде майбутній опалювальний сезон, спрогнозувати ніхто не може. Але українці вже звикли готуватися до найгіршого. Тож зацікавленість у паливних дровах зростає.
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