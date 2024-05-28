Запасів меншає, а ціни зростають. В українських супермаркетах спостерігається суттєве подорожчання овочів борщевого набору. Йдеться, зокрема про торішній врожай. За даними моніторингів ресурсу "Мінфін", серед рекордсменів за збільшенням вартості - картопля, морква, буряк та цибуля.

А як щодо цін на продуктових ярмарках? Наша кореспондентка Єлизавета Кротик перевірила, у скільки нині обійдеться борщевий набір, і вирушила на ринок Миколаєва на закупи. Її матеріал - далі.

Щоби зварити борщ за класичним рецептом, треба капуста, буряк, морква, картопля, цибуля, томатна паста та м'ясо. Ми зараз на одному з ринків Миколаєва: поглянемо, скільки коштують продукти борщевого набору. І почнімо з овочевих рядів.

Людмила, продавчиня:

- Скільки нині коштує кілограм картоплі для борщу? - Стара картопля - 26 гривень. - Якось змінилась ціна на неї? - Ні. Не змінилась, десь вже так два місяці. - А щодо буряку, капусти? - Старої вже немає, з'явилась молода - 15 гривень. Бурячок старий, будемо казати, молодий - зараз дорого.

За сусіднім прилавком працює Оксана. У неї ціни плюс-мінус такі самі.

Оксана, продавчиня:

- Скільки коштував буряк? - Борщевий взагалі дорогий, залишилися салатні, але вони прекрасні до борщу, так 50 гривень, не дуже дорого. - Якось змінилась ціна на картоплю? Скільки коштує кілограм картоплі? - Молодої чи старої? Стара - 25 гривень, як і взимку, в загальному нічого не змінилося.

Єлизавета Кротик, кореспондентка:

У цієї продавчині за кілограм буряка миколаївцям доведеться віддати 40 гривень за кілограм, щодо звичайної моркви, то вона тут коштує 25 гривень. В таку ж ціну і звичайна цибуля.

Єлизавета Кротик, кореспондентка:

На місцевому миколаївському ринку овочі до борщевого набору нам обійшлися у 127 гривень.

Для наваристого борщу йдемо шукати м'ясо. Порівняно з початком травня, ціни на нього дещо впали, розповідає Денис.

Денис, продавець:

Лопатка на кісточці - 170-160 гривень, м'ясо - 180 гривень. - Змінилась ціна? - Зменшилась. - На скільки? - На Великдень було 200 гривень, зараз 180-170 гривень. - Люди купують? - Людей мало.

Отже, кілограм свинячого м'яса для борщу вийшов на 165 гривень.

Єлизавета Кротик, кореспондентка:

Борщевий набір на миколаївському ринку нам обійшовся у 300 гривень. Овочі коштують 127 гривень, м'ясо 165, а також томатна паста - 9,50.

Утім, у кожної господині свої секрети запашного борщу. Тож, якщо ваш рецепт передбачає якісь додаткові інгредієнти, доведеться до цієї суми додати ще кілька десятків, а можливо, й сотень гривень.