Бійці 65-ї бригади евакуюють побратимів під обстрілами з найгарячіших точок фронту. До місця призначення дістаються пішки та вручну витягають травмованих. Під час однієї з таких операцій евакуаційну групу помітив ворожий безпілотник. Російський дрон вибухнув недалеко від бійців. Хлопці дістали поранення, але продовжили рятувальну операцію. Більше в наступному сюжеті.

Раз за разом ці хлопці повертаються туди, де воліли б ніколи не бути. Під обстрілами, ховаючись від ворожих дронів, бійці 65-ї бригади евакуюють із найгарячіших точок полеглих та поранених побратимів. Небезпечний маршрут долають пішки.

Позивний "Дід", військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ:

Складно всім, але мусить хтось теж цю роботу робити, і якщо не будем ми робити, то буде у нас багато втрат, а так працюємо потихеньку.

Збираючись у дорогу, беруть із собою тільки найнеобхідніше: аптечки та ноші. Туди, де працює евакгрупа, не дістанеться жодне авто: надто небезпечно. Тож поранених виносять буквально на руках.

Позивний "Будулай", військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ:

І на носилках в ручну виносимо, і на візку витягуємо, в якому ступені важкості. Якщо побратим ще може йти своїми ногами, а його треба підтримку, значить пішим ходом, а якщо не можливо, значить носилки у нас.

Під час однієї з таких операцій евакуаційна команда потрапила під обстріл.

Віктор, військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ:

Дрон пролетів, дуже низько летить, 50 см летів, дуже низько, його нічого не візьме. Я виглянув подивитись, чи він не вернувся, а він здав назад. Я голову висунув, він мені в плече, в голову, і до хлопців залетів.

Бійці дістали ураження облич та рук, зазнали контузії, але попри все доправили постраждалого до місця призначення. А потім продовжили евакуацію і врятували ще трьох побратимів.

Павло, військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ:

Там тяжко було про щось думати, головне вижити, так думаєш. Мусили, просто знаємо, що там теж побратими, вони чекають, того ми й пішли.

Загалом того разу витягли чотирьох поранених.

Віктор, військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ:

Ми подивились один на одного, стоїмо - нормально, живі здорові, а трьох треба забрати, то ми повернулись назад.

Для Віктора це була перша евакуація. Він тільки долучився до евакгрупи. Хоча на війні вже два роки. Каже: нині найголовніше - добра команда. Долаючи кілометри небезпечного шляху, потрібно швидко пересуватися та постійно прислухатися до того, що відбувається навколо.

Віктор, військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ:

У них, як вам сказати, безлімітний ресурс цих дронів, це ми там рахуємо 1, 2, коли його краще кинути, а там безліміт.

А ось Роман за позивним "Будулай" уже рік, як витягає хлопців із самісінького пекла. Під час такої евакуації бійці надають пораненим тільки домедичну допомогу - зупиняють кровотечі та перев'язують рани. Далі вже робота професійних медиків. "Будулай" зізнається: складно не тільки фізично, а й емоційно. Вагатися чи довго думати нема коли.

Позивний "Будулай", військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ:

Там нема часу задумуватись, чи складно, чи не складно, віддаєш всю душу, сили, щоб доправити як швидше.

Зараз хлопці вже повернулися до роботи після лікування. Нині воїнам 65 вкрай потрібні переносні РЕБи та антидронова рушниця, щоб захиститися від ворожих безпілотників. Адже від цього залежить життя усієї евакуаційної команди та їхніх побратимів.