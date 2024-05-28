Вуличних боїв у Вовчанську з початку доби не було зафіксовано. В зоні відповідальності ОТУВ Харків відбулося 10 бойових зіткнень.

Про це розповів Юрій Повх, речник ОТУВ "Харків" в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Що стосується контролю міста - більшу частину контролюють українські військові. В районі Липців атакувальні дії ворога минулої доби зберігалися.

Росіяни використовували артилерію та інші засоби. Загалом безповоротними та санітарними втратами ворог втратив на нашому напрямку близько 250 осіб за минулу добу.

Ворог виконав за минулу добу 15 авіаційних ударів. Говорити про затишшя на цій ділянці поки що зарано", - сказав Повх.