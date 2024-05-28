Україні необхідно дозволити завдавати ударів по території росії. Але це стосується лише об'єктів, з яких окупанти запускають ракети.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє RFI.

Ми маємо дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети... Військові об'єкти, з яких атакують Україну, - заявив Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Раніше ми писали про те, що Макрон приїхав до Німеччини з триденним візитом.