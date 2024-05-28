Макрон закликав дозволити Україні бити по рф [ Редагувати ]
Україні необхідно дозволити завдавати ударів по території росії. Але це стосується лише об'єктів, з яких окупанти запускають ракети.
Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє RFI.
Ми маємо дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети... Військові об'єкти, з яких атакують Україну, - заявив Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Раніше ми писали про те, що Макрон приїхав до Німеччини з триденним візитом.
по темі
У понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду щодо гарантій безпеки з прем'єр-міністром Іспанії
Вже заявив, що Європа повинна і надалі підтримувати Україну. До Німеччини Макрон приїхав з триденним візитом. Чим він особливий? І чому французький лідер і досі не зустрівся з канцлером Олафом Шольцом?
У понеділок, 17 травня, у білорусі почалися спільні з росією навчання Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони
Президент Франції Еммануель Макрон застеріг світ від послаблення підтримки України в її боротьбі проти росії
Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова