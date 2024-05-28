Приїхав, зустрівся з президентом та пограв у настільний футбол. Емануель Макрон у Німеччині. Вже заявив, що Європа повинна і надалі підтримувати Україну. А ще зміцнювати власну оборону, щоб у разі російської агресії захистити себе. До Німеччини Макрон приїхав з триденним візитом.

Чим він особливий? І чому французький лідер і досі не зустрівся з канцлером Олафом Шольцом? Тетяна Логунова розкаже.

Гарматний салют в аеропорту, урочистий банкет в президентському палаці та партія настільного футболу у фан-зоні, яку побудували до відкриття чемпіонату Європи. У Німеччині - особливий гість. З особливим візитом.

У Берліні Еммануель Макрон бував не раз. Але з державним візитом прилетів вперше. Ба більше, це перший візит такого рівня за останні 24 роки. У гості французького президента запросив німецький Франк-Вальтер Штайнмаєр. Продемонструвати єдність важковаговиків Євросоюзу. І залагодити непорозуміння у відносинах між Берліном та Парижем.

Ні-ні, зі Штайнмаєром у Макрона жодних суперечностей. Немає приводів - президент в Німеччині виконує радше представницькі функції. Напружені відносини у французького лідера із канцлером Олафом Шольцом. Це він розкритикував заяву Макрона щодо можливої відправки військ НАТО в Україну. Досі, на відміну від Макрона, не наважився передати ЗСУ далекобійні крилаті ракети. І скептично ставиться до пропозиції Парижа зменшити безпекову залежність Європи від Сполучених Штатів.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Сподіваюся, що цей державний візит відкриє нову сторінку нашої дружби. Після російського нападу на Україну канцлер Німеччини сказав: ми переживаємо "зміну епох". Сьогодні усім ясно, що ми можемо відновити контроль над нашими долями, лише об'єднавши зусилля та діючи разом на користь Європи.

Нагоди переговорити із Шольцом у Макрона поки не було. Перші два дні візиту - у Берліні та Дрездені - французького гостя супроводжував президент Штайнмаєр. Перші політичні заяви, утім, вже пролунали. Під час виступу у німецькій столиці Макрон закликав партнерів не послаблювати підтримку України.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Стояти сьогодні на боці миру означає надати силу закону. Мир - це не капітуляція. Мир - це не відмова від принципів. Ми занадто часто бачили цю плутанину в колективних дебатах. Мир означає надання країні можливостей захищати свої кордони й свій суверенітет.

Промова у Дрездені була по суті зверненням до Європи. Вона має прокинутися і бути готовою захистити себе, не розраховуючи на підтримку із-за океану.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ми знаходимося на спільному континенті з росією, яка сьогодні загрожує нашій безпеці й напала на Україну. І ми не можемо змінити географію. росія буде там завтра і післязавтра. Так що - так, ми перебуваємо в безпрецедентний момент у нашій історії, коли ми повинні думати про нашу оборону та нашу безпеку самі, як європейці.

Про Україну та нову безпекову концепцію Європи Макрон говоритиме і з Шольцом. Політики зустрінуться сьогодні після обіду. В палаці Мезеберг - це заміська резиденція німецького уряду. У переговорах візьмуть участь міністри оборони та фінансів обох країн. За результатами - запланована спільна пресконференція.