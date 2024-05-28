Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на першому Глобальному Саміті миру напрацюють деталі по трьом пунктам Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть російській федерації. Про це сказав глава держави сказав у Лісабоні на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Португальської Республіки Луїшем Монтенегру. Зокрема, у президента запитали, чому на саміті головними пунктами Формули миру обрані лише три пункти - ядерну безпеку, продовольчу безпеку й повернення депортованих і полонених.

Передовсім ми хотіли знайти пункти, які не розділяють нас зі світом, і навіть з тими країнами, які балансують і не повністю підтримують Україну. Для нас дуже важливо було спиратися виключно на Статут ООН.

Глава держави зазначив, що йдеться не лише про обмін полоненими, а й про повернення вкрадених росією українських дітей. Також у пункті "ядерна безпека" можуть обговорити російські атаки на українську енергетику.

Це окреме питання. Я не впевнений, що ми це встигнемо врегулювати.

Президент переконаний, що усі країни, які дійсно хочуть миру, а не лише намагаються не розірвати повністю відносини з рф, об'єднані і поважають усі ці три пункти. Він вважає, що обрання цих пунктів було правильним вибором.

Зеленський сказав, що треба з чогось починати, аби залучити більшість світу.

Що буде після цього? На технічному рівні наші представники лідерів, представники усіх держав будуть вже пропрацьовувати по деталях кожен із цих пунктів.

Далі процес буде рухатися по аналогії із зерновою ініціативою, бо вона мала практичне виконання. "Ми пропрацювали з президентом Ердоганом і паном генсеком ООН Гутеррешем, що може бути з зерновим коридором. Після цього цей документ генсек ООН і Ердоган передали представникам рф", - нагадав він.

Президент зазначив, що вихід москви із зернової ініціативи був порушенням угоди не з Україною, а зі світом.

І я вважаю, що це дуже важливий приклад. Тоді усі були обурені саме на росію, і побачили, що все, що ми до цього говорили, було правдою. росія ніколи не виконує те, що обіцяє. Тут те саме.

Він пояснив, що треба по деталях розробити усі три пункти, передати їх російським представникам, і потім подивитися, як вони їх будуть виконувати. Президент сказав, що після саміту у Швейцарії можна переходити до інших пунктів, які є складними. "Але якщо три запрацюють, усе інше ми також зможемо вирішити, якщо дійсно країни хочуть закінчення цієї війни", - переконаний Зеленський.

Раніше ми писали про те, що Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки очікуються вже цього року. Королівство поставило ультиматум - застосовувати передану зброю лише на території України.