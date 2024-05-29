Швеція виділила Україні 16 пакет військової допомоги для України на загальну суму. Він став найбільшим – 13,3 млрд шведських крон (1,25 млрд доларів). Про це повідомив шведський уряд.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні "абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі", а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літак також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів Pbv 302 із запчастинами для підтримки формування нових бригад ЗСУ. Точна кількість бронетехніки не вказується, але відомо, що Швеція виробила приблизно 650 таких машин.

У пакет також входять ракети Rb 99 (AMRAAM) середньої дальності, артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

З початку жорстокої наступальної війни росії, що почалася у лютому 2022 року, Швеція виділила 43,5 млрд крон (понад 4 млрд доларів) на військову підтримку.

Раніше ми писали про те, що Швеція відмовилась від передачі Україні винищувачів Gripen.