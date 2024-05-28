Країни коаліції протиповітряної оборони просять Швецію "поставити на паузу" плани щодо передачі Україні винищувачів Gripen. Пріоритетом для союзників є зосередження на поставках винищувачів F-16.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив інформаційному агентству TT, передає Reuters.

Інші країни [повітряної] коаліції закликали нас почекати з системою Gripen... Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16... Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (поставки Gripen – ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16.

Наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

Saab JAS 39 Gripen - шведський багатоцільовий винищувач 4+ покоління, прийнятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага - 16,5 тонни, а кількість точок озброєння - 10. Бойовий радіус дії - до 1300 км. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації.

Нагадаємо, Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки очікуються вже цього року. Королівство поставило ультиматум - застосовувати передану зброю лише на території України.

Першими погодилися поставити винищувачі F-16 Україні Нідерланди та Данія. Незабаром до них приєдналися США та Литва.

Данія, Нідерланди та США мають намір поставити перші десять винищувачів F-16 Україні впродовж 2024 року. Зробити це планується після того, як українські пілоти завершать навчання з управління винищувачами.

21 березня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає першу партію F-16 у другій половині 2024 року.