Швеція відмовилась від передачі Україні винищувачів Gripen - міністр [ Редагувати ]
Країни коаліції протиповітряної оборони просять Швецію "поставити на паузу" плани щодо передачі Україні винищувачів Gripen. Пріоритетом для союзників є зосередження на поставках винищувачів F-16.
Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив інформаційному агентству TT, передає Reuters.
Інші країни [повітряної] коаліції закликали нас почекати з системою Gripen... Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16... Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (поставки Gripen – ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16.
Наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.
Saab JAS 39 Gripen - шведський багатоцільовий винищувач 4+ покоління, прийнятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага - 16,5 тонни, а кількість точок озброєння - 10. Бойовий радіус дії - до 1300 км. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації.
Нагадаємо, Бельгія пообіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перші літаки очікуються вже цього року. Королівство поставило ультиматум - застосовувати передану зброю лише на території України.
Першими погодилися поставити винищувачі F-16 Україні Нідерланди та Данія. Незабаром до них приєдналися США та Литва.
Данія, Нідерланди та США мають намір поставити перші десять винищувачів F-16 Україні впродовж 2024 року. Зробити це планується після того, як українські пілоти завершать навчання з управління винищувачами.
21 березня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна отримає першу партію F-16 у другій половині 2024 року.
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