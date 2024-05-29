У середу, 29 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України, ще три принципові підтвердження нашого орієнтира – повної інтеграції України в європейський простір.

"Спільні проекти у виробництві зброї, техніка, боєприпаси, наближення застосування F-16 у нашому небі нашими воїнами – ще більше українських інструментів для захисту життя", - сказав президент.

Вдячний Іспанії, Бельгії та Португалії за нові рішення на підтримку України, нашого захисту, нашої дипломатії та спільної економічної роботи, зокрема в оборонно-промисловому комплексі. Разом завжди сильніші!

Раніше ми писали про те, що Білий дім підтвердив участь США у саміті миру.