"Ще три чіткі голоси за Саміт миру": Зеленський заявив про нові безпекові угоди для України [ Редагувати ]
У середу, 29 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
Ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України, ще три принципові підтвердження нашого орієнтира – повної інтеграції України в європейський простір.
"Спільні проекти у виробництві зброї, техніка, боєприпаси, наближення застосування F-16 у нашому небі нашими воїнами – ще більше українських інструментів для захисту життя", - сказав президент.
Вдячний Іспанії, Бельгії та Португалії за нові рішення на підтримку України, нашого захисту, нашої дипломатії та спільної економічної роботи, зокрема в оборонно-промисловому комплексі. Разом завжди сильніші!
Раніше ми писали про те, що Білий дім підтвердив участь США у саміті миру.
по темі
Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова
У неділю, 26 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обстріли Харкова росією
У неділю, 19 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву
Президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на першому Глобальному Саміті миру напрацюють деталі по трьом пунктам Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть російській федерації.