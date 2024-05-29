Інформація про те, що кримінальна справа щодо загибелі бійців 128-ї бригади ЗСУ під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі "розвалилася в суді", не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Нещодавно видання "Главком" повідомило, що слідство досі не вручило жодних підозр особам, які можуть бути причетними до загибелі військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області. Стверджувалося, що справа "розвалилася в суді" через нестачу доказів.

В Офісі генпрокурора зазначили, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Наразі триває комплекс слідчих дій і призначено судові експертизи.

Стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо несвоєчасного повідомлення про подію. Проте суд закрив провадження в адміністративній справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.