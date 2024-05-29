Удар по 128-й бригаді: в Офісі генпрокурора розповіли деталі справи [ Редагувати ]
Інформація про те, що кримінальна справа щодо загибелі бійців 128-ї бригади ЗСУ під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі "розвалилася в суді", не відповідає дійсності.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Нещодавно видання "Главком" повідомило, що слідство досі не вручило жодних підозр особам, які можуть бути причетними до загибелі військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області. Стверджувалося, що справа "розвалилася в суді" через нестачу доказів.
В Офісі генпрокурора зазначили, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Наразі триває комплекс слідчих дій і призначено судові експертизи.
Стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо несвоєчасного повідомлення про подію. Проте суд закрив провадження в адміністративній справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.
Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини, - додали в Офісі генпрокурора.
по темі
Поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві американського добровольця Крейга Остіна Ланга з метою його екстрадиції до Сполучених Штатів
Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу особи з інвалідністю у Вовчанську окупантами
російська федерація погрожує учасникам саміту миру дестабілізацією, але це не перешкодить його проведенню
Для всіх військовозобов'язаних українців настала "гаряча пора"
Навіть під час загальної мобілізації є категорії чоловіків, які вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я