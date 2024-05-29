Чоловіки приходять з шостої ранку: кореспондентка "Інтера" показала чергу до львівського ТЦК [ Редагувати ]
В Україні від 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію. Для всіх військовозобов'язаних українців настала "гаряча пора".
Щоб оновити дані, військовозобовʼязані приходять до львівського ТЦК з шостої ранку.
Більшість - це чоловіки, які мають відстрочку або ж бронь від мобілізації, повідомила кореспондентка "Подробиць".
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