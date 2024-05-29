Мобілізовані в'язні уже взяли в полон росіянина – Мін'юст [ Редагувати ]
Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, вже проходять злагодження, а дехто з них навіть встиг відзначитись, взявши у полон російського військового.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske щодо ефективності мобілізації засуджених.
За її словами, до війська долучилися вже понад 600 в’язнів, і ця цифра продовжує зростати. Станом на 29 травня, понад 4 тисячі засуджених виявили бажання мобілізуватись.
Їхні заяви обов’язково розглядаються в суді. Перед цим в’язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами. Висоцька запевняє, що ініціатива доводить свою ефективність.
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