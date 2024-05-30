У Москві сталася сильна пожежа: вогонь гасять за допомогою авіації [ Редагувати ]
У Москві сьогодні, 30 травня, спалахнула велика пожежа на складі площею дві тисячі квадратних метрів, для гасіння якої задіяли гелікоптер.
Про це повідомляє Telegram-канал МНС росії та російські ЗМІ.
Інцидент стався на сході столиці росії, у Новогіреєвському районі. Через пожежу було перекрито Мартенівську вулицю, де знаходиться будівля складу.
МНС росії повідомляє, що гасіння пожежі ускладнюється через високе пожежне навантаження будівлі, всередині якої знаходяться місткості з легкозаймистою рідиною.
На місці події працюють 120 пожежників, задіяно 40 одиниць техніки та гелікоптер Ка-32.
Російські ЗМІ повідомляють, що пожежі на складі у Москві присвоєно 3-й ранг складності. Місцеві жителі зазначають, що під час інциденту було чутно якісь "хлопки".
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