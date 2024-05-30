Одужання прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо буде "надзвичайно довгим" через серйозні вогнепальні поранення в живіт.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, повідомляє Barrons.

Фіцо досі перебуває в лікарні після замаху, який стався 15 травня.

Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Воно буде надзвичайно довгим через серйозність його травм, — зазначив Каліняк, додавши, що наразі Фіцо вже почав вживати їжу.

Словацький прем'єр переніс дві багатогодинні операції в лікарні Банської Бистриці. Лише після цього медики оцінили його стан як задовільний.

Ерік Каліняк, радник уряду, який був присутній під час стрілянини, розповів журналістам, що лише міліметри врятували Фіцо від смертельного поранення.