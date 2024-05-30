Перевірка укриттів: які існують проблеми зі сховищами [ Редагувати ]
Та попри регулярні ворожі ракетні обстріли, країні й досі бракує укриттів. Навіть найпростіших. І це на третьому році війни. Наші журналісти і в прифронтових містах, і в тилових проінспектували укриття та поспілкувалися із містянами, як часто вони спускаються до сховищ. Результати - далі в репортажі одразу з декількох регіонів країни.
Сергій Повєрін, голова правління ОСББ "Слобожанський-68":
- Десь на минулому тижні, коли був масований наліт. - Скільки людей спускалося? - Не дуже багато, десь до 10 людей.
Ще рік тому в цьому укритті не було навіть дверей, розповідає голова ОСББ пан Сергій.
Тут були дерев'яні поли, тут вже зняли. Було десь у такому стані.
А нині тут є все необхідне, щоб перечекати тривогу. З ремонтом допомогла міська влада.
Сергій Повєрін, голова правління ОСББ "Слобожанський-68":
Це надто коштовний проєкт. Тут немає, думаю, ні в якого ОСББ таких коштів, щоб зробити такі масштабні зміни в будинках.
А це вже заклад інклюзивної освіти. Тут укриття на 250 квадратних метрів. Воно цілодобово відкрите для всіх, розповідає керівниця. І може вмістити майже дві сотні людей. Ремонт укриття завершили торік у жовтні. Зробили навіть зручності для людей з інвалідністю.
Спеціальні поручні зі спеціальним умивальником, який дозволяє під'їхати ближче та виконати санітарні процедури, під'їхавши на кріслі колісному.
Найближчі доступні сховища у кількох кварталах. Загалом у Дніпрі більше як 360 найпростіших укриттів і зо три сотні сховищ. Проте лише третина відповідає вимогам, зазначають у міському департаменті громадського порядку та цивільного захисту. Проблема є, кажуть, - несумлінні балансоутримувачі.
Дмитро Редька заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міськради
Ми намагаємося всіма шляхами на них вплинути, але, на жаль, є такі, які на це не реагують на наші зауваження, ми надсилали до прокуратури про стан готовності захисних споруд.
В недоброму стані і модульні захисні споруди, яких у Дніпрі понад 120. Їх нищать вандали - скаржаться комунальники, розбивають ліхтарі, лавки, виривають замки.
Ми запитали у дніпрян, як часто вони користуються цими сховками.
Користуюсь, якщо є загроза велика, якщо злетів там МіГ, то скоріше всього ні.
Люди ж не уже користуються, на жаль. Все сподіваються, що їх мине. Так роблять ті люди, які от поряд не впало, а коли впало, то будуть бігти.
Схожі модульні сховки встановили і в Миколаєві на зупинках громадського транспорту. Таких зараз 19. Утім, місцеві рідко ними користуються.
Ірина, жителька Миколаєва:
Я вважаю, що має бути інше укриття під землею - це буде укриття. А це...
Олена, жителька Миколаєва:
Якщо вже так застало прям, я читаю, що летить і куди, якщо напишуть, що балістика на Миколаїв, то зайду.
Крім того, у Миколаєві є більше як сто двадцять підвальних приміщень зі статусом - найпростіше укриття.
Єлизавета Кротик, кореспондентка:
В одному із будинків Миколаєва місцеві жителі самостійно із благодійною організацією облаштували найпростіше укриття. Витратили на нього понад сто тисяч гривень.
Тут у нас був санвузол, зараз його облаштували, провели воду, поставили насос, унітаз, раніше тут була труба виведена просто в підвал.
Сюди приходили й мешканці сусідніх будинків.
Юлія, жителька Миколаєва:
У 2022 році ми сюди вперше спустилися і тут було жахіття, тут нічого не було, голі стіни, все обдерте.
Та укриттів, навіть найпростіших, для Миколаєва бракує. Цьогоріч їх кількість планують збільшити. Виділили з міського бюджету 180 мільйонів гривень.
Олександр Герасименя, радник міського голови Миколаєва:
У план на цей рік у нас 87 підвальних приміщень, які ми плануємо відремонтувати за кошти міського бюджету, і ще 60 вже обстежені, які можуть бути віднесені при проведені мінімальних ремонтів.
А це вже тиловий Івано-Франківськ. Перевіримо найближче укриття.
Усі, хто приходить, місце для укриття відкрите, ключі знаходяться в чергового. Люди, які приходять до нас під час тривоги, йдуть цим коридорчиком, бачите, тут стіни такі добротні.
Цей сховок в одному з навчальних закладів міста. До нього веде низка вказівників. Його відремонтували торік силами громади. Є і генератор.
Є інтернет проведений, можна підключатися, можна заряджатися. Будемо включати телебачення і дивитися там останні новини.
Загалом приміщення розраховане на понад півтори сотні людей. Але тих, хто спускається сюди під час тривоги, з кожним днем все менше і менше.
Олег Ярославович, житель Івано-Франківська:
Люди стали впевненіші чи більш привиклі до цих речей, що їх стає якомога менше, менше приходять.
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Ось ще одне укриття, облаштоване воно вже на території підприємства. Як бачимо, двері відчинені, і в разі повітряної тривоги тут теж можна сховатися.
Як працівники підприємства, так і будь-хто з вулиці.
Є кілька кімнат, в кожній кімнаті протирадіаційні двері, всюди освітлення.
Зі зручностей, то тут по мінімуму: стільці, умивальник та санвузол.
Якби щось сталося і не було зв'язку, то буде провідний, якщо не обірветься - це наш брехунець.
На території Івано-Франківської громади майже всі навчальні заклади, садочки, заклади культури, охорони здоров'я мають укриття, кажуть в міській раді. Також майже сотню сховищ облаштовано в житлових будинках, і ще зо три десятки на балансі ОСББ.
Ігор Влізло, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій:
Звичайно, що воно не хватає. Це мало, замало безумовно. На жаль, в житловому секторі в новобудовах не передбачено було укриття. На сьогодні ми використовуємо тільки підвальне приміщення. Це є проблема.
Місто нині розширює систему укриттів - коштом підземних паркінгів, підвальних та цокольних приміщень.
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