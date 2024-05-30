Ворог може почати наступ на Золочівському напрямку - Синєгубов (відео) [ Редагувати ]
Російські війська можуть почати наступ на Золочівському напрямку в Харківській області. Наразі атаки ворога сконцентровані в районах села Липці і міста Вовчанськ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У нас евакуація населення проходить із цих напрямків. Вона там оголошена у вигляді обов'язкової, примусова евакуація по тому напрямку у нас йде дітей-сиріт і тих, що позбавлені батьківського піклування. Ми вже вивезли більше ста таких родин...
Ці напрямки у нас постійно під обстрілами, і для безпеки людей вони мають виїхати.
Щодо активності ворога, то він наразі сконцентрував всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямках, однак ми не виключаємо тієї можливості, що він може активізувати свої дії по Золочівському напрямку. Тому нами були активізовані всі плани екстреної евакуації населення, коли вона буде масовою, коли люди почнуть масово виїжджати самостійно і будуть звертатися до нас по допомогу в евакуації", - розповів Олег Синєгубов.
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