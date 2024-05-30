Протистояння науки та технологій. Втіленням яких є дрони. Безпілотники показали себе і у повітрі, і на воді. Тож далі справа за наземними самохідниками. Бійці 108 бригади сил тероборони розробили платформи, що можуть дистанційно мінувати території, доставляти вантажі чи евакуйовувати з-під обстрілів поранених. Військовослужбовці конструювали та програмували прилади. Свій винахід назвали "Махно". Наша кореспондентка в Запоріжжі Інна Гогой бачила основні принципи роботи пристрою.

Сучасний "Махно" тепер такий. Наземний дрон із такою назвою - розробка бійців 108-ї бригади тероборони. Завдяки йому, військовики можуть доправляти на передову провізію чи боєприпаси. І мінувати території.

Андрій через пульт вправно керує наземною платформою. До 108-ї бригади він прийшов у лютому 22-го. Нині разом із побратимами розробляють різні проєкти. Розповідає: "Махно" витримує чимале навантаження, може розвивати значну швидкість.

Андрій, військовослужбовець 108-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ:

- Якщо налаштував правильно і оператор з ним познайомиться ближче, то керувати не важко. Якщо у вас в дитинстві була така машинка, то вчитися дуже легко. - А вам скільки часу знадобилося, щоб опанувати? - Ну, мабуть, години 2, попрацювати з цим пультом, поспівпрацювати з машиною.

А це теж "Махно", тільки більший за попередника. Ця наземна безпілотна платформа може перевозити вантажі великих габаритів. Обидва дрони - швидкі й міцні, мають захист від уламків та куль. Щоправда, "Махно-два" передусім створений для евакуації поранених із гарячих точок.

Дмитро, військовослужбовець 108-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ:

Коли, наприклад, висувається група, їх накривають, наприклад, ті самі дрони, у нас один поранений. Ворог дивиться зверху, чекає, коли ми заберемо пораненого, відповідно стане більше поранених. Виїжджає автоматичний комплекс, він вантажитися й уїжджає.

Сергій, військовослужбовець 108-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ:

Звичайно, буде легше так на цій техніці, чим нести пораненого. Це дуже гарна обробка.

У бригаді кажуть: саме, щоб вберегти життя своїх побратимів і виникла ідея такого апарату. Очолив виробництво боєць за позивним "Діскус". Зазначає, наземні дрони дають змогу виконати бойові завдання без зайвого ризику.

Позивний "Діскус", офіцер 108-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ:

Зараз на позиції проїхати, пройти не можливо, зараз ворог веде спостереження, тому ми вирішили робить ці дрони, щоб вивозити людей, підвозити всю логістику.

Нині наземні БПЛА ще на етапі тестувань. Військові перевіряють "Махна" на міцність та витривалість у різних умовах. За потреби - удосконалюють конструкцію.

Роман саме працює над однією з розробок. Поки зварює деталі, розповідає про себе. У бригаді вже понад два роки - відтоді, як добровольцем прийшов у військкомат. У цивільному житті був водієм, але після повномасштабного вторгнення змінив фах.

Роман, військовослужбовець 108-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ:

Зрозумів, що потрібно більше допомогти хлопцям не в водінні автомобіля, а в виготовленні цих же самих дронів, турелей і іншого обладнання, тому взяли в руки зварювальні апарати й почали працювати.

Бійці 108-ї бригади буквально по гвинтику збирають самохідники. Власним коштом купують левову частку необхідних деталей. Тож донати хлопцям неабияк допоможуть.

Дмитро, військовослужбовець 108-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ:

Це все куплене бійцями за власні кошти, вони скидаються зі своєї зарплатні, або нам допомагають волонтери. Коли ми вже зробимо їх повністю, закриємо все, на кожен знадобиться РЕБ, причому максимально потужний.

Засоби радіоелектронної боротьби потрібні, щоб зробити "Махна" не лише швидким та міцним, а й непомітним для ворога. І головне - цей дрон зможе врятувати не одне життя захисника на полі бою.