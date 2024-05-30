Чергова криза на ринку праці в Україні. Роботодавці заявляють про брак кадрів. Якщо раніше - було мало вакансій, то зараз гострий дефіцит робочих рук. Чому виник кадровий голод? Яких фахівців критично бракує? Та в яких сферах? Репортаж Жанни Дутчак з Івано-Франківська.

Комунальні автобуси й тролейбуси - основний громадський транспорт в Івано-Франківську. Але вже понад рік його виведення на маршрути - щоденний виклик для підприємства, каже директор "Електроавтотрасу". Компанія натепер має близько тридцяти вакансій водіїв.

Віталій Голутяк, директор комунального підприємства "Електроавтотранс" Івано-Франківської міської ради:

Доводиться переводити, наприклад, двозмінний графік в піковий режим, тобто, коли автобус їздить лише в час пік, там із 6:00 до 10:00, і потім із 14:00 до сьомої вечора. Іноді доводиться і скасовувати якісь випуски. Деякі водії, які виявляють таке бажання, працюють трохи більше норми. Зараз у воєнний час це дозволено.

Івано-Франківщина потребує працівників практично в усіх сферах, кажуть в обласному центрі зайнятості. Найбільше бракує спеціалістів тих професій, які вважалися "чоловічими" і вимагають фізичної сили.

Ольга Шевчук, заступник директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Токарі, фрезерувальники, електрогазозварники. Так вони й раніше потребувалися, але зараз в набагато більшій кількості, дуже важко знайти кваліфікованих. Ми не можемо зараз забезпечити так роботодавця працівниками по причинах, зв'язаних із мобілізацією.

Робочої сили на ринку праці суттєво поменшало не лише на Прикарпатті, а й по всій Україні. В Національному банку відзначають стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи у 2024 році. Водночас наявних резюме бракує для закриття потреб роботодавців, йдеться в інфляційному звіті регулятора.

Інфляційний звіт НБУ (квітень 2024):

Пропозицію робочої сили обмежують подальша міграція за кордон, мобілізація, повільна адаптація ВПО на нових місцях проживання та посилення диспропорцій на ринку праці. Так, упродовж І кварталу тривало збільшення кількості мігрантів. Це обмежувало не лише пропозицію робочої сили, але й стримувало нарощування споживчого попиту.

Найбільший приріст вакансій, майже двадцять відсотків, у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. На другому місці - сфера обслуговування. Шукають працівників переважно на Західній Україні. І це закономірно, зазначають експерти. Адже в тилові області релокувалися сотні підприємств.

Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці:

По Львову пошукачі на вакансію на одного пошукача у сфері виробництва дві вакансії. Це тепер роботодавці ганяються за кандидатами. Захід України потребує фахівців зі сфери послуг і продажів: продавці, офіціанти, обслуга, бухгалтери, виробничники. На сході навпаки. Спочатку виробництво, потім вже продавці, бухгалтери, водії. В центрі баланс.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Аби переконатися, що у сфері торгівлі на Прикарпатті й справді спостерігається дефіцит кадрів, достатньо пройтися вулицями і заглянути у вітрини. Майже в кожній можна побачити ось таке оголошення про пошук співробітників.

Аби знайти працівників, роботодавці постійно ведуть активну інформаційну кампанію й підвищують зарплату. Та навіть на чималі гроші - знайти фахівця нині важко.

Віталій Голутяк, директор комунального підприємства "Електроавтотранс" Івано-Франківської міської ради:

У нас достатньо висока заробітна плата для водіїв. Одна із найвищих в Україні. Для того, аби працевлаштувати людину, вона повинна мати облікові документи, на жаль, не всі мають їх, і не всі готові їх зараз виробляти.

Дефіцит кадрів на ринку праці загострюватиметься, прогнозують експерти. І радять бізнесу напрацьовувати шляхи вирішення цієї проблеми.

Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці:

Або автоматизація, або підвищення продуктивності людей, або підвищення заробітної платні, або трудова міграція, але з цим складно через нашу поточну ситуацію, і небагато хто ладен до нас приїхати. Або вакансії, на які нікого не можуть знайти.

Експерти також наголошують на важливості розробки комплексної державної стратегії для подолання дефіциту робочої сили в Україні.