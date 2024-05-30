У неофіційній резиденції російського диктатора володимира путіна, яка знаходиться на Алтаї, була пожежа.

Про це повідомляє "Сирена" у Telegram.

Як зазначає видання, одна з будівель майже повністю згоріла внаслідок пожежі.

На фото, яке опублікувала "Сирена", можна побачити, як сильний вогонь охопив будинок на території резиденції диктатора.

Журналісти уточнюють, що резиденцію замаскували під санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", який належить "Газпрому". Вперше інформація про засекречене будівництво "санаторію" з'явилася в 2010 році.

У "Газпромі" говорили про те, що "санаторій" необхідний для "проведення зустрічей із діловими партнерами, корпоративних заходів та прийому закордонних гостей".

Місцеві російські опозиціонери неодноразово заявляли про зв'язок цього комплексу із главою Кремля.

У ЗМІ також з'являлася інформація про те, що там знаходиться один із бункерів путіна, куди він міг прилітати під час пандемії COVID.