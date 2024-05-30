На Алтаї згоріла резиденція путіна: ЗМІ показали фото [ Редагувати ]
У неофіційній резиденції російського диктатора володимира путіна, яка знаходиться на Алтаї, була пожежа.
Про це повідомляє "Сирена" у Telegram.
Як зазначає видання, одна з будівель майже повністю згоріла внаслідок пожежі.
На фото, яке опублікувала "Сирена", можна побачити, як сильний вогонь охопив будинок на території резиденції диктатора.
Журналісти уточнюють, що резиденцію замаскували під санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", який належить "Газпрому". Вперше інформація про засекречене будівництво "санаторію" з'явилася в 2010 році.
У "Газпромі" говорили про те, що "санаторій" необхідний для "проведення зустрічей із діловими партнерами, корпоративних заходів та прийому закордонних гостей".
Місцеві російські опозиціонери неодноразово заявляли про зв'язок цього комплексу із главою Кремля.
У ЗМІ також з'являлася інформація про те, що там знаходиться один із бункерів путіна, куди він міг прилітати під час пандемії COVID.
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