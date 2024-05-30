Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

Як зазначило джерело агенства в НАТО, таке фінансування витримало б принаймні поточні рівні військової підтримки, яку надсилають союзники.

"Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно", - сказав співрозмовник Reuters.

Він також додав, що союзники по НАТО надали Україні близько 40 млрд євро на рік з початку повномасштабного вторгнення росії.

Зазначається, що про таку угоду ще не було публічно оголошено, але міністри держав-членів Альянсу зараз перебувають у Празі для переговорів.