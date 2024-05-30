Грабіж у законі. Люди, що виїхали з тимчасово окупованої на підконтрольні Україні території, ризикують втратити житло в окупації. Без суду і слідства загарбники прибирають до рук і переоформлюють права власності. І це стосується не лише переселенців: навіть майно тих, хто залишився в окупації, але не взяв російський паспорт, потрапляє під "приціл" окупаційної влади. І хоча українці знають, що росіянам закон не писаний, мій колега Євген Лесной переконує, що це твердження стосується навіть законів самої держави-агресорки. Подробиці - далі.

Грабіж нібито на законних підставах. Саме так можна розцінити так звану націоналізацію нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Херсонщини.

Іван Федоров, голова ОДА Запорізької області:

Я б назвав це рейдерство. Немає жодного закону, є просто розпорядження, яке видає гауляйтер Балецький або гауляйтер Сальдо, яке називається про мобілізацію. Але нічого спільного з законом немає. Не існує закону, який би дозволяв це робити навіть на території рф.

Відбирання квартир та будинків у місцевого населення почалося ще два роки тому. З перших місяців окупації. Під загрозою передовсім - житло проукраїнських активістів та родичів громадян, пов'язаних із силовими структурами: військових, працівників поліції, нацгвардії та ін.

Віктор Дудукалов, заступник мера Бердянська:

З квітня 2022 року була неймовірна кількість віджати житло, але незрозуміло ким, просто озброєними людьми, якi носять форму й знаки відмінності країни агресора, то сьогодні вони віджимають житло від конкретно російської федерації.

Почали окупанти з нерухомості, що належала містам та державі. Землі й підприємства. Далі - експропріація майна великого бізнесу. Зараз дійшли й до пересічних українців.

Олександр Толоконников, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА:

Вже давно вони почали збирати цей, так званий, реєстр майна. З допомогою місцевих колаборантів, які хочуть накласти руку і на бізнеси, і на житло людей.

Це вже було в історії на початку 20 сторіччя. Більшовистський принцип: відібрати та поділити. Але лише з лояльними до влади людьми.

Віктор Дудукалов, заступник мера Бердянська:

Показово для окупантів - це "інститут стукацтва". Люди повідомили, що вони знайшли без хазяїна майно. Вже офіційно можна собі отримати житло.

Ігор Рейтерович, політолог:

Це елемент такої подяки тим нечисленним місцевим мешканцям, які пішли на співпрацю з рф. Це ж радянський принцип, пов'язати кров'ю, але тут в економічному плані. Заберемо, роздамо. Може, ті, що залишилися, за рахунок цього майна почнуть розповідати, що ми краще стали жити.

Приводом до так званої "націоналізації" є несплата комунальних послуг, відсутність власника квартири чи будинку і буцімто безпековий елемент. У Центрі національного спротиву вважають: головна мета цього - тиск на місцевих жителів.

Центр національного спротиву:

Це елемент тиску на українців, які не отримують російські паспорти понад два роки повномасштабної війни. А деякі факти ми розуміємо: вже десять років люди далі не отримують паспорт росіян. Людей лякають тим, що у них відбирають їх майно.

Українці, які залишилися жити у ТОТ, намагаються не брати російські паспорти. А це дратує рашистів

Центр національного спротиву:

Вони таким чином людей мучать, шантажують. Тому що москва вимагає від російських окупаційних адміністрацій показувати цифри. Більш людей отримали документи - більш людей показує лояльність москві.

З початку великої війни з тимчасово окупованих територій, наприклад, із Запорізької області - виїхала майже половина населення. Було приблизно 700 тисяч, залишилося не більш як 350. А це щонайменше 100 тисяч об'єктів житлового фонду. Для окупантів - непогана можливість заселити туди росіян.

Віктор Дудукалов, заступник мера Бердянська:

Різного роду авантюристи, працівники різних галузей, просто у кого були гроші й вони б хотіли з Норильська чи Якутська поїхати десь на південь. Сьогодні є можливість отримати практично безкоштовно.

Центр національного спротиву:

Це для розміщення гастарбайтерів. Тобто вчителів, інженерів, так званих волонтерів політичних, росіян, які приїздять по роботі.

Лише в Бердянську і лише за останні три місяці російські загарбники відібрали понад 1500 одиниць житла. Маховик цих репресій запрацював наповну. На Херсонщині таке саме.

Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА:

Тобто ви не виїжджаєте, щоб у вас не забрали майно, але живіть тут у неможливих умовах. Якщо окупанти все ж вирішили забирати майно, а місцеві колаборанти домовилися з окупантами, вони забирають. Звичайно, що легше забрати майно, коли вас там немає.

Так звана націоналізація раніше вже відбувалися у тимчасово окупованому Криму та у квазіреспубліках - ДНР і ЛНР. Хоча масштаби незрівнянні.

Іван Федоров, голова ОДА Запорізької області:

На території ДНР, ЛНР та тимчасово окупованому Криму такі процеси не відбувалися. Навіть сьогодні не відбуваються ці процеси, які відбуваються на території Запорізької області.

З початку російської агресії на Донбасі та аж до повномасштабного вторгнення між підконтрольними Україні та тимчасово окупованими територіями працювали КПП. Була можливість потрапити на анексований півострів і в так звані Л/ДНР. Громадяни, які переїхали на підконтрольну Україні територію, могли продати власну нерухомість в окупації.

Віктор Несін, почесний президент спілки фахівців з нерухомого майна України:

Те майно, яке було продано в АРК, якщо це купували громадяни рф, воно продавалося чи купувалося за законами рф. Але за законами України це майно залишилося зареєстрованими за громадянами України.

Спроби замінити населення на тимчасово загарбаних територіях в історії вже відбувалося. Приміром, нацистська Німеччина в Судетах Чехословаччини відбирала житло у чехів і селила туди етнічних німців. Після Другої світової - усе повернули власникам.

Віктор Несін - почесний президент спілки фахівців з нерухомого майна України:

Громадяни України не можуть користуватися своєю нерухомістю на цій території. В умовах, коли закінчиться ця війна, і якщо вийде рф, то громадяни знову повернуться до своєї нерухомості й будуть нею володіти.

Євген Лесной, кореспондент: