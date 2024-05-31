Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів по військових цілях у росії не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Про це заявив директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер у ексклюзивному інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір телемарафону ввечері 31 травня.

Представник Білого дому підтвердив, що дозвіл на використання американської зброї вже набув чинності та діє, щоб дати можливість українським силам протистояти вогневі з боку росії за допомогою американської зброї.

Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (Байдена. – Ред.) протягом усієї цієї війни – давати Україні можливість захищати себе, – зауважив він.

За інформацією The Wall Street Journal, США дозволили ЗСУ застосовувати для ударів по території рф артилерію, ракети GMLRS, які б'ють максимум на 80 км, та системи залпового вогню HIMARS для їхнього запуску. Удари далекобійними ракетами ATACMS як і раніше заборонені.