Зеленський прилетів у Сінгапур та виступить на безпековому форумі [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський 1 червня відвідає Сінгапур, щоб виступити на великому форумі з питань безпеки.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Український лідер у неділю особисто виступить на "Діалозі Шангрі-Ла", ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Також Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом і прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном, сінгапурськими інвесторами
Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю. Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону, - повідомив Зеленський.
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