В Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією та вадами серця: у ТЦК прокоментували (відео) [ Редагувати ]
Співробітники Одеського обласного ТЦК та СП "мобілізували" хлопця з вадами серця та олігофренією (розумова відсталість).
Його затримали на вулиці та доставили до збірного пункту. На відео, яке поширили у мережі, стверджується, що військово-лікарську комісію він пройшов за півгодини та був визнаний придатним до військової служби у лавах ЗСУ. На діагноз ніхто не звернув уваги.
В Одеському ТЦК та СП підтвердили, що хлопець з олігофренією пройшов ВЛК і був визначений придатним до служби. І зауважили, що він не надав жодних медичних документів, які підтверджували б його діагноз.
"Громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення. Це підтверджується чинними нормативними актами, зокрема, Наказом Міністерства оборони №262 від 27.04.2024.
Однак, в цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії.
2. Процедура комісії: Хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації.
3. Воєнний стан і його наслідки: Нагадуємо, що в Україні діє воєнний стан, що накладає певні обмеження та зобов’язання на громадян. Зокрема, кожен повинен постійно мати з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до непорозумінь та непередбачуваних ситуацій", - пишуть в Одеському ТЦК.
Раніше "Подробиці" писали про те, з якими хворобами не мобілізують: повний перелік.
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