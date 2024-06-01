Співробітники Одеського обласного ТЦК та СП "мобілізували" хлопця з вадами серця та олігофренією (розумова відсталість).

Його затримали на вулиці та доставили до збірного пункту. На відео, яке поширили у мережі, стверджується, що військово-лікарську комісію він пройшов за півгодини та був визнаний придатним до військової служби у лавах ЗСУ. На діагноз ніхто не звернув уваги.

В Одеському ТЦК та СП підтвердили, що хлопець з олігофренією пройшов ВЛК і був визначений придатним до служби. І зауважили, що він не надав жодних медичних документів, які підтверджували б його діагноз.

"Громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення. Це підтверджується чинними нормативними актами, зокрема, Наказом Міністерства оборони №262 від 27.04.2024.

Однак, в цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії.

2. Процедура комісії: Хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації.

3. Воєнний стан і його наслідки: Нагадуємо, що в Україні діє воєнний стан, що накладає певні обмеження та зобов’язання на громадян. Зокрема, кожен повинен постійно мати з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до непорозумінь та непередбачуваних ситуацій", - пишуть в Одеському ТЦК.

Раніше "Подробиці" писали про те, з якими хворобами не мобілізують: повний перелік.