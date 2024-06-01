Трамп стане "президентом-лузером", якщо змусить Україну до капітуляції - Зеленський [ Редагувати ]
Якщо екс-президент США Дональд Трамп знову стане американським лідером, він може змусити Україну до капітуляції, але це позначиться на його образі та ролі Вашингтона у світовій політиці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.
Я не зовсім розумію: невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що президент - Трамп і, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від Путіна, що це стоп, це все.
Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: "Ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає". Домовиться, може, з кимось із партнерів, і вони також припинять. Авжеж, Україна без зброї голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо.
І уявіть собі на секунду... Я вважаю, 100%, що так буде, але давайте уявимо, що на 10% - що після цього Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів? Він тоді буде дуже слабким, а це говорить не про його особистість, а про інституційність США. Вони стануть дуже слабкими, вони не будуть лідерами в світі.
У такому випадку США будуть потужні у внутрішній економіці, але їхній міжнародний вплив "буде рівний нулю", попереджає Зеленський.
І тоді путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець. І тоді виходять на арену інші лідери інших країн, в більшості своїй авторитарні. Ось вам і закінчення ceasefire (припинення вогню - ред.), початок саме того, про що всі так бояться вголос говорити, це реальна Третя світова війна.
Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. На посаду глави держави претендує чинний президент Джо Байден і попередній глава - Дональд Трамп. Згідно з останнім соцопитуванням, результати якого опубліковані 4 травня, Дональд Трамп лідирує на 10 відсотків за рівнем підтримки виборців.
Нагадаємо, 45-й президент США республіканець Дональд Трамп заявив, що для США важливим є "виживання України", і дорікнув європейським союзникам за недостатню підтримку Києва.
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