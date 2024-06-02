Історії та мрії дітей, чиї життя змінила війна, можна почути у прихистку "Місто добра" у Чернівцях. Одну мрію нашій знімальній групі вдалося здійснити. Репортаж Ольги Лучек.

Аріні - 13. Дівчинка на святі у "Місті добра", але тримається осторонь. Неначе не може забути свій біль. Росіяни вбили її батька. Аріна пригадує, як 24 лютого поїхали до бабусі на Херсонщину, а наступного дня дізналися, що село окуповане.

Аріна, мешканка кризового центру "Місто добра":

В сусідньому селі зґвалтували троє дівчат мого віку, це нам розповіли наші знайомі, я зателефонувала татові й кажу: я дуже боюся. Він на наступний день до нас приїхав.

Дорогою автівку з Аріною, її сестрою, братами та батьком росіяни обстріляли. Тато не вижив, а діти дістали поранення.

Аріна, мешканка кризового центру "Місто добра":

Кожен день по нас стріляли, над нами літали літаки, ми не виходили в лікарні з підвалу, тому що з нас 4 тільки молодший брат міг ходити, у мене був забитий таз, брат був прооперований, сестра молодша була прооперована.

У дітей, які зібралися тут, а їх майже пів тисячі, повно гірких спогадів. Їх намагаються розрадити аніматори. Засновниця "Міста добра" розповідає: у притулку піклуються про дітей, але прагнуть більшого. Цьогоріч у планах відкрити школу для важкохворих.

Марта Левченко, засновниця кризового центру "Місто добра":

Ми отримали за цей рік медичну ліцензію, ми відкрили реабілітаційний центр для дітей, паліативне відділення, наш медичний центр "Дім метеликів", ми надали 70 тонн гуманітарної допомоги бідним родинам, ми тільки по місту Чернівці взяли 150 нових дітей. Ми врятували життя зборами коштів на півтора мільйона гривень по операціях в "Охматдиті".

В Іванка очі розбігаються від іграшок. Малюк ділиться мріями: одна з них - побачити себе по телевізору. А інша - стати патрульним.

Іван, мешканець кризового центру "Місто добра":

-Ми тут гуляємо, мені купили меблі, ковдру, подушку поліцейського. - А ти хочеш бути поліцейським, так, Ваня? - Так.

Ігор Пастух, начальник відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Чернівецькій області:

Проводимо багато заходів в "Місті добра", долучаємося до дітей, проводимо просто неформальні зустрічі, граємося з ними в різні ігри.

Війна змінила мрії українських дітей.

Аріна, мешканка кризового центру "Місто добра":

Я мрію стати лікарем, хірургом, щоби рятувати життя таких, як мій батько, щоб інші діти не знали такого горя, і так сильно не плакали, як я за своїм татом.

І цього дня у "Місті добра" легко повірити, що мрії цих дітей стануть реальністю.