До Дня захисту дітей в парку розваг одного з найбільших торговельних центрів Києва відзначили матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Це один з елементів запровадженої тут комплексної програми безбар'єрності. На церемонії побували й наші журналісти.

Галина Іванова спостерігає за тим, як її маленький син попри проблеми зі здоров'ям змінює атракціон за атракціоном.

Галина та Марк Іванови, відвідувачі парку розваг:

У Марка ДЦП, епілепсія, в нас ціла низка діагнозів, ми працюємо з 6 місяців над цим, для того, щоб він почував себе повноцінною одиницею суспільства. Це єдиний розважальний центр, де є атракціони, підлаштовані під діток з особливостями, коли дитина особлива, коли вона фізично може не все, далеко не всі атракціони підходять їй, і не усюди він може піднятися спуститися і покататися.

Перші кроки до безбар'єрності були зроблені ще на етапі запуску парку розваг під час вибору атракціонів, більшість з яких доступна для відвідування особами з інвалідністю. Тепер організатори продовжують адаптовувати ігровий простір і навчати персонал парку.

Щоб усі діти змогли вільно користуватися атракціонами, команда парку розваг пройшла навчання та детальний інструктаж.

Аліна Білошкурська, генеральний директор розважального центру Neopolis:

Навчання - це комплекс тренінгів та практичних завдань, які для нас проводила сертифікована компанія. Ми проводили екзаменування та атестацію нашого персоналу, ми працювали з психологами, оскільки для певних діток є необхідність в спеціальному спілкуванні.

Також у ТРЦ відбулася церемонія нагородження жінок, які виховують дітей із вадами розвитку.

Альона Дериведмідь, номінантка премії Mama special:

Потрібно не забувати, що в першу чергу ми мами, але ще ми й жінки, ми хочемо бути щасливим та гарними поруч з нашими дітьми.

Організатори наголошують: жінки, які виховують дітей з інвалідністю, потребують подвійної підтримки та уваги. Тому створили справжнє свято для мам: підібрали кожній учасниці святкове вбрання у подарунок, а професійні майстри зробили жінкам зачіски та макіяж.

Ірина Поповська, засновниця благодійного фонду "Мрію жити":

Разом з парком розваг ми організовуємо сьогодні "Mama special 2024", який спрямований на підтримку жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Я дуже щиро гадаю, що наше насіння, яке ми сьогодні посіємо, принесе здобутки нашим жінкам - це якраз підтримка психоемоційного стану, це радість в очах саме дітей, тому що коли жінка наповнена, вона як берегиня, вона може випромінювати свою любов та щастя, звичайно, діти становляться щасливішими завжди.

Ось такими маленьким кроками, переконані організатори, в Україні відбувається еволюція інклюзивності. Основна мета - зробити так, аби кожен громадянин, не залежно від віку та фізичних даних, зміг відчувати себе вільно та повноцінно.