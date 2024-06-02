В Україні в понеділок, 3 червня, можливі планові відключення електроенергії у всіх областях.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Завтра, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії, - повідомили в компанії.

У повідомленні зазначено, що у разі перевищення лімітів обленерго можуть запроваджувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення, не буде обмежене.