Відключення світла: коли будуть діяти графіки 3 червня [ Редагувати ]
В Україні в понеділок, 3 червня, можливі планові відключення електроенергії у всіх областях.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Завтра, 3 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії, - повідомили в компанії.
У повідомленні зазначено, що у разі перевищення лімітів обленерго можуть запроваджувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення, не буде обмежене.
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